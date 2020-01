Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Oltre ad avere spunti di riflessione dai commenti postati” – spiega il Questore – “è uno strumento che rafforza la sinergia tra il cittadino, in questo caso utente social, e la Polizia di Stato”.

Un modo per la Polizia di Stato per “EsserciSempre”, con passione ed impegno al servizio dei cittadini.

Imperia. Quasi 1000 like per la pagina Facebook della Questura.