Soltanto dopo le 15 i Vigili del Fuoco hanno potuto far rientro in sede.

Per risolvere la situazione, a quel punto, l’unica soluzione era far intervenire un’apposita autogru.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che dopo una breve analisi hanno capito che era impossibile far fare retromarcia al camion, così com’era impossibile farlo proseguire.

Il camionista è sceso dal mezzo e quando si è reso conto di essere andato ad infognarsi tra le le sperdute colline della Val Grue, in una strada strettissima e non riusciva più ad andare né avanti né indietro perchè era diventato troppo pericoloso, ha dato l’allarme.

E’ accaduto poco dopo le 9,30 quando un’autocisterna, vuota per fortuna, si è trovata in bilico sul dirupo.

Incredibile episodio, ieri mattina alla località Oliva di Avolasca per il camionista di un Tir che, ingannato dal navigatore, ha continuato a proseguire in una stradina di campagna sulle alture di Avolasca fino a quando la strada è diventata così stretta e il dirupo così vicino al mezzo che l’uomo ha deciso di fermare il camion e chiedere aiuto.

Il navigatore sbaglia e un camion si incastra in una stradina ad Avolasca. Incredibile manovra dei pompieri che lavorano 6 ore per liberarlo