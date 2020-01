Il Comune di Diano Marina RICHIAMATA la deliberazione n. 173 del 30.10.2019 con la quale la Giunta Comunale aveva espresso la volontà di aderire al PROGETTO “BANDIERE LILLA” al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in applicazione dei principi contenuti nella Legge 381/91, con la finalità di incrementare l’accoglienza per il turismo disabile nel territorio del Comune, approvando la Convenzione con la Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla e lo stanziamento di 2.625 euro per il biennio 2020/2021 in favore della Cooperativa Sociale Bandiera Lilla ha deciso di assumere impegno di spesa di € 2.625,00 in favore della Cooperativa Sociale Bandiera Lilla presidente Dott. Roberto Bazzano, a seguito della sottoscrizione della Convenzione.