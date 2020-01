Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un 29enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.