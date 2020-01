Ricerca per:

Per consentire a Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) la sostituzione di quattro scambi, da questa notte a martedì 21 gennaio i due treni Intercity 655 e 689, in alcune giornate, saranno sostituiti con bus tra Ventimiglia e Taggia.

Interventi di potenziamento infrastrutturale sono programmati alla stazione di Bordighera per un investimento di circa 700mila euro.