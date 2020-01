Il Comune di Diano marina RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 166 del 11/10/2019 con la quale si approvava la Ridefinizione del Terzo tratto, suddiviso in Primo – Secondo – Terzo Lotto funzionale “Riutilizzo sostenibile dell’ex sedime ferroviario per la riqualificazione degli spazi urbani, il potenziamento della mobilità sostenibile, la realizzazione di un tracciato ciclabile urbano, la ricucitura della rete viabile, la valorizzazione del patrimonio edilizio oltre che del compendio dei fabbricati funzionali alla dismessa linea ferroviaria, nell’ambito dell’Intesa Quadro per la realizzazione della pista ciclo-pedonale sulla ex tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare – Andora” predisposti dal Settore 5^ Lavori Pubblici e Manutenzione, a livello di Studio di fattibilità tecnica economica, tenuti agli atti;

DELIBERA

DI APPROVARE, sotto il profilo sia tecnico sia finanziario e per i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Riutilizzo sostenibile dell’ex sedime ferroviario per la riqualificazione degli spazi urbani, il potenziamento della mobilità sostenibile, la realizzazione di un tracciato ciclabile urbano, la ricucitura della rete viabile, la valorizzazione del patrimonio edilizio oltre che del compendio dei fabbricati funzionali alla dismessa linea ferroviaria, nell’ambito dell’Intesa Quadro per la realizzazione della pista ciclo-pedonale sulla ex tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare – Andora – Terzo Tratto.