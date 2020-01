Mattinata d’eccezione domani – venerdì 10 gennaio – a Villa Grock, in occasione del 140 anni di Grock, il più grande clown della storia circense nato in Svizzera il 10 gennaio 1880, che abito’ nell’omonima villa sulle alture di Imperia, dove morì nel 1959. Nella storica e suggestiva residenza di proprietà della Provincia, in via Fanny Roncati Carli, domani dalle 9 alle 12,30 – orario di apertura al pubblico – sono in programma improvvisazioni e gags in tema nelle sale del museo del clown. La villa, il giardino e il museo sono ormai diventati a pieno titolo attrazioni assai note al grande pubblico e ai turisti: nel 2019 sono stati quasi dodicimila i visitatori, una cifra record e in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Villa Grock e il suo giardino, negli ultimi anni, sono stati scelti sempre più anche come location ideali per matrimoni ed eventi.