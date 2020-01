Il municipio di Alessandria comunica che sulla base del “ Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog ” il Comune di Alessandria ritorna posizionato a livello 0 (nessuna allerta) da domani 10 a lunedì 13 gennaio 2020 compreso , prossimo giorno di controllo da parte di ARPA Piemonte. Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria alla pagina del Protocollo Misure Antismog : https://www.comune.alessandria.it/protocollo-misure-antismog (dove sono presenti l’Ordinanza n. 575 30.09.2019 “ Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi per la stagione invernale 2019/2020.

Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” e la planimetria delle aree soggette a limitazioni stagione invernale 2019-2020).