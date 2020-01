Il 2 gennaio 1960 moriva il più grande campione del Ciclismo di tutti i tempi: Fausto Coppi, l’unico per il quale sono stati scritti così libri e ne sono state narrate le gesta in una moltitudine di occasioni.

Nella giornata di ieri, giovedì 2 gennaio, a 60 anni dalla morte, Tortona ha voluto ricordare il mito con una manifestazione che si è svolta alla sala Polifunzionale con tanti filmati d’epoca e diverse testimonianze.

Una manifestazione che aveva anche lo scopo di presentare una piccola mostra di manifesti con foto in bianco e nero dove si racconta un po’ il Campionissimo. Una rassegna che si svolge presso il supermercato Coop in via Campanella e che sarà visibile fino al 3 febbraio.

Alla manifestazione di ieri erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Tortona Federico Chiodi e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto a fianco), oltre ovviamente a tantissime persone che hanno riempito la sala Polifunzionale del Comune intitolata a Francesco Remotti.