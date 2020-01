Ricerca per:

“Le pattuglie di sicurezza privata – dice il presidente dell’Unità Gamma Davide Grillo – devono servire anche a questo con il giusto spirito di collaborazione con le forze dell’ordine. Bravo al mio collaboratore per intuito e professionalità che ha permesso di recuperare merce rubata.”

L’agente insospettito dalla presenza del mezzo procede al controllo con la Sala Operativa che mettendosi in contatto con i locali Carabinieri, grazie al numero di targa, scopre che si tratta di mezzo rubato.