Anche per il 2020 il primo appuntamento annuale organizzato da Cammini DiVini & Nordic Walking Valcerrina con il Circolo Piancerreto Equipe avrà luogo nella caratteristica borgata di Piancerreto, frazione di Cerrina Monferrato Lunedì 6 gennaio con ritrovo alle 13,30. L’occasione di festeggiare l’Epifania ci consente di scoprire insieme ai camminatori questo angolo di Valcerrina, lo scopo principale è proprio quello di far conoscere al pubblico alcune delle nostre realtà locali che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e ambientale del nostro territorio. Per questo quindi proponiamo con piacere questo trekking invernale che nonostante le temperature fresche ci offrirà scorci e panorami di incredibile bellezza.

Il ritrovo è quindi previsto presso il locale Circolo per poi partire per un percorso di circa 7 km., con un dislivello di 250 m. Dopo la partenza da Piancerreto ed aver attraversato i frutteti saliremo dentro al bosco di castagni e acacie sfiorando lo stagno della salamandra salendo fino ad incrociare il percorso della Superga-Crea per poi continuare la salita fino sul Bricco di San Michele da dove si gode uno splendido panorama a 360° sulle colline dl Monferrato, dell’Astigiano e del Torinese, e da qui iniziare il ritorno su una comoda strada bianca che ci porterà fino al monumento dedicato agli Alpini per poi riportarci in discesa verso la località Cascina Ramengo e quindi seguendo la strada asfaltata fino al punto di partenza per un caldo ristoro preparato dal Circolo Piancerreto Equipe che chiuderà la giornata in bellezza.

Quota di partecipazione €. 8 cad. E’ consigliata la prenotazione.

Non ci saranno particolari difficoltà ma si consigliano calzature da trekking, una riserva d’acqua e abbigliamento adeguato alla stagione invernale.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai seguenti riferimenti:

Augusto tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.

Buon cammino a tutti

