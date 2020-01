SABATO 4 GENNAIO

Tortona: fino al 6 gennaio al centro mater dei in via Don Sparpaglione è aperto il maxi presepio meccanicanico disposto su 650 mq. Orario dal lunedì alla domenica ore 10-12 e 15-18

Tortona: fino al 6 gennaio Oasi On ice la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta davanti al Cinema Megaplex Stardust Official Tortona ogni giorno dalle 15 alle 23 – info 3470037248

Tortona: fino al 6 gennaio nel chiostro del museo Diocesano in via Seminario mostra di presepi artistici. Orario sabato e domencia dalle 15,30 alle 18

Tortona: fino al 12 gennaio a Palazzo Guidobono la mostra “Bambole&Mondo”, con pezzi originali di varie epoche da tutte le parti del mondo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 5 GENNAIO

Tortona: Alle 16:30 al Teatro Civico per “Befana in baracca”, primo evento del 2020 per la rassegna, “Fagiolino smemorato”, interpretato dalla compagnia del Centro Teatrale Corniani di Quingentole (MN), burattini della tradizione emiliana a guanto in baracca in una storia ironica e divertente

Tortona: come ogni prima domenica del mese, infatti, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari.

Villaromagnano Aspettando la Befana dalle ore 15 nei locali sotto la sede del Comune in via XXV aprile n. 1 giochi musicali e intrattenimento con i nani di Tassarolo – distribuzione merenda e vin brulé – info 3389776786