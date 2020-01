Due belle manifestazioni che vedono il Comune di Tortona in prima fila per celebrare degnamente il centenario di Fausto Coppi.

Giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 17, presso la sala Polifunzionale del Comune di Tortona in via Milazzo (angolo via Legnano), si terrà un incontro pubblico con filmati, colonne sonore e testimonianze di giornalisti sportivi dedicate a Fausto Coppi, in ricorrenza dei 100 anni della nascita e 60 anni dalla morte.

Sarà inoltre inaugurata la mostra di pannelli fotografici storici con didascalie esposta sino al 3 febbraio, alla Coop in via Campanella a Tortona.

L’iniziativa patrocinata dal Comune è stata organizzata da Coop in collaborazione con l’Associazione “Fausto e Serse Coppi”, Veloceclub Tortonese 1887 “Serse Coppi”, il Comune di Castellania Coppi e “Il grande Airone”.