Grande successo per il Capodanno in piazza di San Bartolomeo al Mare. La vigilia per i bambini, il primo dell’anno con gli adulti. Un susseguirsi di eventi e di sorprese, con un brindisi finale tutti insieme accompagnato da panettone.

Questi gli eventi del programma elaborato dall’Ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare:

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaioTutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

“Bancarelle in Festa”

Mercatino di oggettistica variaDomenica 5 gennaio“Aspettando la Befana”

ore 11.00

Molo fondo via della Resistenza

Sfilata della Banda musicale in costume e “La befana vien dal mare” a cura di Top Kayak.

ore 14.30Piazza Torre Santa MariaMagic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone

Domenica 5 gennaio

Lunedì 6 gennaio Dalle ore 9.00 alle 17.00

Palestra Comunale

Trofeo dell’Epifania, 27ma edizione – Tiro con l’arco – Campionato Regionale