Silvano d’Orba – Arrestato a seguito di evasione.

I Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba hanno tratto in arresto F.R., 72enne di origini calabresi con pregiudizi di polizia, in esecuzione dell’ordine di carcerazione a seguito di revoca della detenzione domiciliare. L’uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione in un paese in provincia di Reggio Calabria, da dove era evaso il 13 gennaio scorso. I Carabinieri di Capriata, a seguito di mirate indagini, sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo in compagnia della sorella, residente in Silvano d’Orba. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.

Novi Ligure, arrestato a seguito di evasione.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione E.H.A., 34enne di origini marocchine con pregiudizi di polizia, che si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione di Novi Ligure, dove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’uomo, tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti nel marzo 2019, a seguito della scarcerazione nel giugno del 2019, era stato sottoposto alla citata misura. Il gestore di un bar del centro novese, nella tarda serata, ha contattato i Carabinieri per segnalare che un extracomunitario stava arrecando disturbo. Giunti sul posto, i Carabinieri del Radiomobile hanno immediatamente riconosciuto E.H.A. che, in forte stato di agitazione psicomotoria, tentava la fuga a bordo di una bicicletta. Fermato dagli operanti, è stato trasportato presso il locale ospedale da un’ambulanza del 118 e lì piantonato in stato di arresto in attesa di processo.