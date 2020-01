Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’uomo, mediante inganno, consistito nel rappresentare la propria impossibilità a procedere direttamente, convinceva due donne a incassare tre assegni (provento di furto) e a consegnargli la relativa somma di euro 800. La Procura di Alessandria ha così emesso la citata ordinanza che, a seguito del rintraccio, ha visto i Carabinieri trarre in arresto e tradurre presso l’abitazione di Novi Ligure l’interessato, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

La misura era stata richiesta dai Carabinieri a seguito di mirate indagini, che hanno consentito di attribuire all’uomo la responsabilità della commissione di reati contro il patrimonio, in particolare reati di ricettazione commessi tra Novi Ligure e Alessandria nel periodo fra settembre e ottobre 2019.

I Carabinieri della Stazione di Cassano Spinola hanno tratto in arresto L.V.M., novese 44enne con pregiudizi di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.