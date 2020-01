Il bar “La Fus – Gastronomie musicali” in viale Vittorio Veneto 10 a Tortona, dopo grande successo ottenuto sia nella giornata di apertura a Dicembre, sia a Capodanno che con gli apericena in musica, ha deciso di ampliare il proprio orario di apertura e così da lunedì 13 gennaio, rimarrà aperto anche per il pranzo: da lunedì a venerdì, tutti i giorni dalle 12 alle 16.

Il menu che propone questo nuovo locale molto apprezzato dai tortonesi, sarà con piatti tipici: 10 euro per Pasta e Faso, Hamburger&patatine o tanto altro.

Un ‘occasione ghiotta anche per i tanti giovani che frequentano il liceo “Giuseppe Peano” (Il bar La Fus si trova proprio davanti alla scuola) che al termine delle lezioni possono stare insieme mangiando qualcosa di buono e scambiare quattro chiacchiere in un locale pulito, accogliente e caratteristico.

Il bar La Fus, però, non è solo per i giovani ma per tutti: tortonesi e non. E propone specialità di alto livello che vi faranno leccare i baffi. Anche per chi non ce li ha. Se volete ulteriori informazioni o prenotare tel. 333 9522799 – 3336729690