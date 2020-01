Ricerca per:

Il CAV, la Consulta delle Associazioni di Volontariato , promuove infatti una raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate di Casalnoceto, comune più colpito fra quelli del territorio dei recenti eventi alluvionali. Chiunque voglia partecipare può farlo versando un contributo sul conto corrente messo a disposizione per questo scopo, entro il 31 gennaio 2020 IBAN IT04N0503442670000000000737 causale: Contributo alle famiglie alluvionate del Tortonese