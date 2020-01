Il curriculum vitae è il documento che prepariamo quando cerchiamo un lavoro ed è anche il primo momento di contatto con la realtà per la quale ci siamo candidati.

Le aziende solitamente ricevono molti curriculum e “farsi notare” non è così scontato, per questo vi riportiamo i 5 consigli da tenere a mente su come fare un cv online :

1. Il modello giusto

In rete è possibile trovare tanti modelli per fare un curriculum online, scegliere quello giusto è fondamentale. Solitamente i curriculum di dividono in: curriculum per studenti, curriculum per professionisti e curriculum per neolaureati . Se siete studenti ponete l’accento sul fatto che gli studi intrapresi sino ad oggi si sposano bene con l’esperienza lavorativa, creando un nesso tra la teoria e la pratica. Se foste dei professionisti potreste concentrarvi sulle esperienze pregresse indicando le aree di maggior sviluppo e peso. Se siete neolaureati date risalto alla laurea, alla passione per quel settore e al voler mettere in pratica quanto appreso e studiato negli anni.

2. Cosa Scrivere nel curriculum

Sembrerà banale ma nel curriculum va scritta la verità. “Gonfiare” o “colorare” alcuni ruoli o impieghi passati è un’arma controproducente per due ragioni: i responsabili delle risorse umane tendono a chiamare i riferimenti dei lavori passati indicati per verificare se effettivamente è come scritto nel curriculum. Qualora foste scelti per via di quella competenza millantata nel curriculum, una volta sul campo le lacune (e le bugie) saranno subito evidenti.

3. Utilizzate le parole chiave

Vi state candidando in risposta ad un annuncio? Bene! Rispondete prendendo in prestito le parole utilizzate nell’annuncio di lavoro. Alcune grandi realtà utilizzano software per scannerizzare i curriculum in base alle keywords presenti nell’annuncio e fare già una prima scrematura dei profili non idonei. Inoltre, utilizzare le espressioni presenti nell’offerta di lavoro mostrerà al selezionatore una certa attenzione che avete posto nei riguardi dell’azienda e sicuramente vi farà “guadagnare punti” e perché no, avere un incontro conoscitivo.

​4. Meno è meglio

Quando compilate il curriculum vitae concentratevi sugli aspetti più rilevanti, quelli che possono fare la differenza. Avete capacità o abilità particolari? Avete fatto esperienze di volontariato importanti? I vostri interessi personali vi hanno portato a collaborare o lavorare per persone o situazioni che mai avreste immaginato? Avete vinto dei premi? Quali corsi avete frequentato e quali certificazioni possedete? Tutte queste informazioni giocano un ruolo fondamentale e sicuramente di più forte impatto del classico “amo leggere, viaggiare e andare in barca”.

Spesso si fa rientrare in questo campo anche le lingue parlate. Per esperienza le lingue è meglio inserirle in un box a loro dedicato, con la possibilità di indicare il proprio livello per comprensione, esposizione e scrittura.

5. Come inviare il curriculum

Quando rispondete ad un annuncio di lavoro, solitamente nel testo è indicato la maniera in cui l’azienda preferisce essere contattata, i riferimenti da inserire nell’oggetto della mail e la persona di riferimento. È vero che ci vorrà più tempo ma evitate di inviare mail con un generico “caro direttore”, “egregio responsabile marketing”, “signore e signori”. Ricordatevi che dall’altra parte ci sono delle persone reali, con nome e cognome che lavorano per aziende che hanno un nome e una storia.

Segui questi semplici consigli e inizia da subito a compilare un curriculum online nella maniera giusta