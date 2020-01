Se il buon giorno si vede dal mattino, le prospettive per il 2020 sono davvero buone.

Nella giornata di ieri, infatti, il nostro giornale ha registrato ben 16.380 visite in un solo giorno, ben oltre, cioé, la media quotidiana di 10 mila visite.

I giornali cartacei non sono usciti in edicola, vero, ma tutti i blog e i quotidiani online, nonché i siti online dei giornali cartacei, erano però in funzione, eppure, malgrado questo, davvero in tanti hanno scelto di leggere Oggi Cronaca.

A voi tutti va il nostro sincero “Grazie”. Di cuore.

Questo oltre a gratificarci, però, ci spinge ad essere sempre più professionali e fare in modo di darvi notizie sempre fresche e precise.

Cogliamo l’occasione per ribadire che, a differenza di tanti altri giornali online, noi non facciamo a gara a chi pubblica prima, perché in alcuni casi, preferiamo aspettare qualche ora prima di dare una notizia, ma darla in modo giusto e corretto, senza doverci “ritornare sopra” in seguito o fare degli aggiornamenti continui, perché desideriamo che i nostri lettori, fin dal primo momento in cui leggono una notizia, sappiano che è verificata e proviene da fonti ufficiali.

Così come le notizie su avvenimenti, eventi e appuntamenti: non vengono mai pubblicate troppo presto (perché poi le persone si dimenticano dell’evento) ma in tempo giusto per informare i lettori ed organizzarsi per partecipare alla manifestazione che interessa.

Questo è il nostro modo di fare informazione. Un sistema che, a quanto pare, piace e, alla luce del numero di consensi, sembra andare nella giusta direzione.

A tutti voi, quindi, oltre al nostro ripetuto Grazie, gli auguri di un buon 2020.

La redazione di Oggi Cronaca

Di seguito gli articoli più letti nella giornata di ieri