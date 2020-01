Ancora una volta l’Oratorio di San Francesco ha accolto 150 persone, che hanno giocato a tombola, col doppio piacere di divertirsi e intanto contribuire alla seconda raccolta fondi per il restauro di un bene artistico e religioso molto importante, che fa parte del patrimonio della comunità pontecuronese: “San Giorgio e il drago”, dipinto murale del 1530 posto nell’antica collegiata di Santa Maria Assunta. Dipinto “che attende un restauro da 500 anni”, come ha detto la prof. Marialuisa Ricotti salutando il pubblico intervenuto. Dopo la pubblicazione e la vendita del III volume della collana storica “Pontecurone segreto”, infatti, la tombola benefica, promossa e organizzata sempre dall’Associazione culturale “Il paese di don Orione-ONLUS”, insieme a gran parte delle associazioni del paese, dei commercianti e di alcuni privati cittadini, con il patrocinio del Comune, ha consentito di distribuire molti premi ai vincitori delle varie fasi della tombola e di raccogliere un secondo consistente contributo alla realizzazione del restauro. Fra la quaterna e la cinquina, una piacevole merendina ha ritemprato la concentrazione verso la doppia tombola e i premi di consolazione. Bella e serena l’atmosfera di festa, che ha abbracciato tutti i presenti, accomunati dall’ impegno per conservare e tramandare un bene che fa parte del patrimonio artistico di Pontecurone.

