Con riferimento a false notizie e allarmi che stanno circolando in queste ore attraverso social network e altri mezzi di comunicazione in merito al nuovo coronavirus, si raccomanda di seguire le sole indicazioni provenienti dal ministero della Salute e dalle autorità regionali competenti in materia sanitaria. Il sistema di sorveglianza regionale è pienamente operativo e non rileva, al momento, nessun allarme o pericolo per la salute dei cittadini liguri.

Non ci sono inoltre, al momento, limitazioni o restrizioni al consumo di cibo proveniente direttamente dalla Cina: con richiamo alle indicazioni ministeriali, si raccomanda comunque di seguire pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e bevande non imbottigliate).

PER INFORMAZIONI:

Di seguito il link corretto per consultare il sito tematico sul coronavirus del ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Altri dati sono disponibili, sul sito del ministero della Salute, le Faq: Faq Coronavirus Ministero della Salute