Attenzione a parcheggiare l’auto male, specie nei paesi, perché altrimenti c’è il rischio di vederla danneggiata.

E’ accaduto nei giorni scorsi a Volpedo, quando i Carabinieri del paese, al termine di accertamenti conseguenti alla denuncia di danneggiamento della propria autovettura presentata da una donna di Monleale, visionavano le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, identificando l’autore del gesto in un uomo di 61 anni residente anceh lui in paese.

L’uomo, convocato in caserma, ammetteva le proprie responsabilità adducendo quale giustificazione al suo gesto, di aver voluto “punire” l’automobilista rea di non avere parcheggiato il veicolo in modo corretto.