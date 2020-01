Ricerca per:

Lo conferma una nota dell’Asl: “In riferimento al presunto caso della persona ricoverata ieri all’Ospedale di Alessandria – afferma l’ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria – si comunica che il test specifico è risultato negativo e ha pertanto confermato che la paziente non è affetta da coronavirus.”

Tiriamo tutti un sospiro di sollievo: è una normale malattia di stagione, per fortuna, e non il virus cinese che ha colpito una giovane di 24 anni di Alessandria appena tornata da Shangai che aveva accusato sintomi che potevano essere riconducibili al coronavirus che sta flagellando la Cina.

Coronavirus: esito negativo (per fortuna) per la donna ricoverata ad Alessandria