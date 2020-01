Con il nuovo anno r ipartono le iniziative, a partecipazione gratuita, della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all’interno del Castello di Casale Monferrato), tra cui Nati per Leggere – che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte , progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei . Per tutto il mese ci saranno – per il ciclo NPL ( Nati per Leggere ) – gli appuntamenti di Martedì e giovedì da favola con letture “a bassa voce” a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Gabriella. Ecco le prossime date in cui verranno lette favole su richiesta dei bambini e dei loro accompagnatori dalle 15,00 alle 17,00: martedì 21 e 28 e, dopo quello tenutosi ieri, giovedì 16, 23 e 30 gennaio . Sabato 11 gennaio alle ore 10,30 il disegnatore Disney Andrea Ferraris curerà il Laboratorio di fumetto aperto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Inserito nel ciclo NPL, è necessaria la prenotazione (il materiale sarà messo a disposizione dalla Biblioteca). M ercoledì 22 alle ore 17,00 , si terrà Radici d tuberi , un nuovo incontro con il Laboratorio Orticolo curato da Giovanni Ganora. È prevista una prima parte dedicata alla teoria e una seconda alla pratica. A gennaio non mancherà neppure Favoleggiando, girovagando , le letture itineranti di NPL tra i Comuni del Sistema Bibliotecario del Monferrato . Questi gli appuntamenti, passati e futuri: il 9 scuola primaria di Villanova Monferrto, il 14 scuola dell’infanzia di Valmacca, il 21 scuola dell’unfanzia di San Giorgio Monferrato e il 23 micronido di Cella Monte. Maggiori informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308, 0142 444302 e 0142 444297.