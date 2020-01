Nuovo salvataggio dei Vigili del Fuoco di Tortona che nella giornata di ieri sono intervenuti in viale Einaudi per una pensionata che era caduta in casa.

E’ accaduto in viale Einaudi. la donna che abita al terzo piano non riusciva a rialzarsi e si messa ad urlare gridando aiuto. Le urla della pensionata sono stata avvertite da una vicina di casa che ha dato l’allarme.

Sul posto intervenuti subito i Vigili del fuoco del turno B del Distaccamento di Tortona che dal terrazzo dell’appartamento sottostante, al terzo piano, hanno posizionato una scala e sono saliti sul balcone dell’appartamento in cui ra caduta la donna.

Qui hanno forzato la portafinestra e sono entrati. Poi hanno aperto la porta d’ingresso consegnando la donna ai soccorritori del 118.

La pensionata tortonese è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono buone.

L’intervento è durato circa due ore.