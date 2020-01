Venerdì 3 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – tutto il giorno

Seconda giornata di sfide per il torneo di pallavolo giovanile, con 12 squadre della categoria Under 18 femminile in arrivo anche da fuori regione.

– “Il Museo per i bambini” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30

Caccia il tesoro con viaggio nella storia, per piccoli avventurosi, dai 7 ai 14 anni

– Natale Bimbi – Christmas Fantasy Show – piazza Martiri della Libertà – ore 15.30

Per il ciclo Natale Bimbi, ecco un spettacolo di circo a tema natalizio presentato da un artista del circo nazionale di Mosca, con verticali, bizzarri equilibri e giocolerie vertiginose. Da non perdere.

– Concerto della Camerata Musicale Ligure – “Viaggio in Italia” – sala consiliare – ore 17.30

Nel trentennale dalla sua costituzione, la Camerata Musicale Ligure (Giovanni Sardo, Marco Moro, Simone Mazzone e Josè Scanu) propone un concerto delle festività dal titolo “Viaggio in Italia”, con un omaggio all’opera (Giocchino Rossini, sinfonia da “La gazza ladra”) e al cinema italiano (brani di Nino Rota, Fiorenzo Carpi, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, tratti dalle colonne sonore di alcuni famosi film), infine un omaggio alla canzone d’autore, con una fantasia di vari artisti, da Fabrizio De Andrè e Frank Sinatra. L’appuntamento è presso la sala consiliare del Comune, in piazza Martiri della Libertà.

Ingresso libero, inizio dello spettacolo alle ore 17.30.