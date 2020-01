Con l’approssimarsi del periodo natalizio è stata intensificata l’attività di vigilanza della Polizia Locale, con particolare attenzione al centro storico, meta di un rilevante numero di visitatori, soprattutto durante i fine settimana di dicembre.

« Casale Monferrato per essere una città veramente accogliente e turistica – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – deve mettere in atto tutte quelle azioni che migliorino il decoro urbano. Per fare questo abbiamo prima promosso una campagna informativa e, soprattutto durante le festività natalizie, abbiamo chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli. Il messaggio che deve essere condiviso da tutti è che una città pulita e in ordine è un bene per tutti! » Nel corso dell’attività, avvenuta anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, nel solo periodo delle festività sono state accertate undici violazioni per abbandono incontrollato di rifiuti o errato conferimento, soprattutto nei pressi delle aree ecologiche di piazza Rattazzi e Viale Marconi. Violazioni che si vanno ad aggiungere alle 43 accertate nel corso dell’anno nei confronti di soggetti identificati anche per mancata raccolta delle deiezioni animali. All’individuazione dei responsabili si è pervenuti, in collaborazione con il personale di C osmo , anche aprendo i sacchi abbandonati per acquisire all’interno elementi utili a ll’ identificazione. Inoltre, sono ancora in corso le procedure per identificare i proprietari di nove veicoli immatricolati all’estero, abbandonati in stato di degrado all’interno del territorio comunale. Ai responsabili, identificati sia in titolari di esercizi pubblici e commerciali sia in soggetti privati, sono state notificate, in base alla tipologia di violazioni, le sanzioni previste dalle normative nazionali o regolamentari comunali che prevedono sanzioni pecuniarie da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.666 euro.