Si susseguono a Diano Marina le iniziative legate al Natale.

Per la giornata della vigilia, martedì 24, è in cartellone un interessante spettacolo di teatro-canzone.

Martedì 24 dicembre – Leggende, storie e canti che provengono della tradizione culturale dei diversi Paesi che festeggiano la ricorrenza del 25 dicembre e le più note ed amate canzoni natalizie sono gli ingredienti dello spettacolo “ CantaNatale ” che l’artista Antonio Carli , nei panni di un Babbo Natale cantastorie, manderà in scena, accompagnato dal chitarrista Marco Moraglia (a sua volta in costume a tema), più volte ( ore 10.30, 11.30, 16.30, 17.30 e 18.30 ) nel corso della giornata, nell’isola pedonale del centro cittadino, cambiando postazione di volta in volta. – I festeggiamenti religiosi previsti della vigilia vedranno convergere i dianesi anche nelle frazioni, in particolare nelle chiese parrocchiali di Diano Gorleri (ore 21.30) e Diano Calderina (ore 22).

L’appuntamento più partecipato sarà però quello del centro di Diano Marina , con prologo sulla spiaggia attigua al porto per celebrare alle ore 23.30, come tradizione, l’affascinante ” Nascita di Gesù Bambino da mare ” (a cura dell’Associazione Diano Sub) e proseguire con la Santa Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale