“Il sogno”: da qui ha preso il via la prima delle giornate di “Approfondimento spirituale” che si è tenuta presso il Centro “Mater Dei” di Tortona, condotto dall’equipe dell’Associazione Italiana Bibliodramma, rivolto a chi desidera approfondire la propria relazione con la Parola di Dio.

Il Bibliodramma è una metodologia di vivere il vangelo basata sulla proposta di dinamiche attive che valorizzano e amplificano l’esperienza personale e l’espressione di pensieri ed emozioni più autentici.

Per favorire la loro emersione si utilizzano materiali espressivi, frequentemente teli colorati, per dare forma e concretizzare i contenuti, facilitando le rappresentazioni e le condivisioni in gruppo.

La giornata ha visto la partecipazione di catechisti, insegnanti e educatori di tutta la diocesi, che, attraverso l’espressione verbale e emozionale, hanno espresso ciò che hanno sentito. Stimolato dal brano di Matteo (Mt 1, 18-24), durante il pomeriggio, don Fabrizio Pessina, parroco della Pieve di Novi Ligure e promotore delle giornate di approfondimento spirituale, ha celebrato la messa in una atmosfera di grande fraternità.

I partecipanti, un gruppo ben consolidato a cui si sono uniti nuovi membri a testimoniare il grande interesse suscitato dal Bibliodramma, si sono dati appuntamento al 26 gennaio.

Cristina Bertin – diocesitortona.it