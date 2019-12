Ricerca per:

Sono quindi stati predisposti ed effettuati estesi controlli su tutto il territorio comunale che hanno portato all’accertamento di diverse difformità rispetto alla normativa che regola la materia. Durante tali accertamenti sono state elevate 28 sanzioni per un totale di euro 56.000 e sottoposte a fermo, con apposizione dei sigilli, altrettante “macchinette”.

Nell’ambito di un progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico (G.A.P. – ludopatia), i Comandi della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza di Novi Ligure, in stretta collaborazione, hanno effettuato una serie di controlli sul territorio comunale per verificare la rispondenza dei locali degli esercizi che ospitano le cosiddette “macchinette” alla normativa vigente, sia statale che regionale.

28 multe per Videogiochi non a norma nel Comune di Novi Ligure