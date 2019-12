Cari soci ed amici della Condotta,siamo arrivati alla fine di questo anno e quale migliore occasione per ritrovarci, raccontare delle attività svolte e di quelle che verranno e scambiarci gli auguri.Occasione anche per festeggiare i 30 anni del Manifesto di SlowFood, i 30 anni della Guida Osterie e i 20 anni del ritrovato formaggio Montébore.Cena dei TRENT’ANNI e degli auguri



Sono passati 30 anni da quel weekend di dicembre del 1989, quando a Parigi i delegati in rappresentanza di 15 Paesi del mondo firmarono, il MANIFESTO DELLO SLOW FOOD, dalla penna di Folco Portinari.

Quell’atto sancì formalmente la nascita del movimento internazionale della Chiocciola, fino a quel momento rimasto tra i confini italiani. Oggi la bandiera di Slow Food sventola in 160 Paesi del mondo e può contare su più di un milione di soci, volontari, attivisti.Oggi, per tutte le donne e gli uomini che ancora si riconoscono in quel documento – che rimane un inno al diritto al piacere – organizziamo una serata SLOW, celebrativa e augurale, come tradizione vuole nel periodo in cui si sta per chiudere un anno solare per avviarne uno nuovo.



Appuntamento dunque alBORBER’EATLoc. Morasca SP 140 – Vignole Borbera (AL)a 500 metri dal Parco Acquatico Bolle BluVENERDì 13 DICEMBRE 2019