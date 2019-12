Un viaggio alla ricerca del senso profondo dell’esistere, una riflessione sulla vita, sul sé e sul rapporto con gli altri che ben si addice all’imminente celebrazione del Natale. È così che l’11 dicembre l’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale” vuole concludere quest’anno di incontri culturali, con la presentazione del libro Anime su tela di Sarah Fraccarollo, che per l’occasione verrà ospitata in una location speciale: la Chiesa “SS: Antonio e Biagio”, presso il Presidio Civile dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Il quinto appuntamento della rassegna, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria e il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities, avrà inizio alle ore 16 e vedrà dialogare l’autrice, un’infermiera della Struttura di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera che grazie alla poesia contenuta nel libro ha vinto il concorso letterario “Salvatore Quasimodo”, con Pablo T e Romina Tondo, responsabili della casa editrice “Letteratura Alternativa” che ha pubblicato il libro. “Anime su tela è un romanzo d’amore prezioso, coinvolgente, passionale, esperienziale, trasformante e spirituale – afferma Sarah Fraccarollo – dedicato alle persone che hanno il coraggio di viaggiare dentro l’anima. Davanti al nostro specchio interiore, infatti, ogni solitudine, vuoto esistenziale, ferita, appiglio meno solido e lotta incessante lascia il posto ad una rigenerata verità che porta immagini di gioia, perdono, ascolto e amore incondizionato“. Il libro parte dalla storia di un’anima in particolare, quella dell’archeologa Sarah Jem che nel 1979, durante la ricerca di un’anfora molto preziosa, si imbatte in quella che sarebbe diventata una delle scoperte più sensazionali del secolo: la città nascosta di Sunflower. Da lì, attraverso le undici tele ritrovate, il racconto si apre al viaggio interiore che riguarda tutte le anime che vi sostano davanti, alla ricerca di risposte vere e coerenti a quelle domande che da sempre assillano tutti gli esseri umani, come “perché vivere?” e “che senso ha il nostro viaggio?”.

Un’iniziativa che non solo farà riflettere, ma si tingerà anche di altruismo e generosità, in pieno spirito natalizio, dal momento che l’autrice donerà parte del ricavato della vendita di Anime su tela all’Ospedale di Alessandria.