Venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula 208 del Palazzo Borsalino, sito in via Cavour, si terrà una Conferenza organizzata dalla Questura di Alessandria in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, dal titolo“Dalle Impronte digitali al riconoscimento dell’iride: il corpo umano come oggetto e mezzo di investigazione.”

Relatore della conferenza sarà il Dott. Luigi Rinella, Direttore del Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato.

La Conferenza si inserisce nelle iniziative fin ora realizzate dalla Questura per la celebrazione, nell’anno corrente, del 150^ anniversario dalla nascita dell’illustre alessandrino Giovanni Giuseppe Gasti, Questore della Repubblica, considerato uno dei padri fondatori della Polizia Scientifica e l’ideatore del metodo di catalogazione delle impronte digitali, che ha visto la partecipazione del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli del 15 ottobre u.s. e l’allestimento della mostra itinerante della Polizia Scientifica “Frammenti di Storia”.

All’incontro aperto alla cittadinanza, unitamente alle rappresentanze di Uffici ed Enti della Provincia, presenzieranno, inoltre, le massime Autorità civili e militari di questo Capoluogo.