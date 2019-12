Gavazzana Blues

Succede solo a Gavazzana, tutti i primi lunedì del mese…

e non solo!

venerdì 20 dicembre 2019

cantine del Club, ore 21:30

Ensemble Vocale Ambrosiano

Direttore Artistico: Mauro Penacca

Pianoforte & Hammond: Roberto Binetti

Special Guest: Marta Rainoldi (vocalist)

Per questo concerto Ensemble Vocale Ambrosiano si presenta in formazione ridotta composta da una decina di coristi selezionati tra gli oltre 70 membri del coro, articolati in 4 sezioni (soprani, contralti, tenori e bassi).

Il repertorio della serata propone diversi generi musicali e comprende brani gospel e spiritual, musica pop, worksong, brani della tradizione del Natale e musica classica.

L’idea da cui nasce EVA è che la musica contiene un’energia capace di oltrepassare i suoi stessi confini: in essa non vi è solo un valore estetico, ma anche un profondo valore sociale e pedagogico.

Il coro svolge un’intensa attività concertistica: dal 1996 si è esibito in oltre 350 concerti ottenendo grandeconsenso di pubblico e di critica.

Tra le esibizioni più recenti sono da ricordare la partecipazione a Italia’s Got Talent del 2018 e ai Diversity Media Awards del maggio 2019, in occasione della quale abbiamo duettato con Malika Ayane.



In occasione delle festività natalizie il Club “apre le porte”

anche a chi non è socio ma ha piacere di conoscere la realtà locale.



Oltre alla sala dedicata agli eventi, verrà allestita una saletta attigua

con audio-video proiezione del concerto.



A fine serata l’associazione offre un brindisi di augurio a tutti i partecipanti!