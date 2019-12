Si avvia alla conclusione la proposta invernale del Museo Civico di Casale Monferrato: un doppio appuntamento quindicinale per approfondire tematiche specifiche legate alle opere conservate nelle sale di via Cavour, 5 e proporre iniziative dedicate ai più giovani con visite e laboratori didattici. La proposta di questa settimana prevede due appuntamenti: venerdì 20 dicembre con Immagini in legno. Sant’Antonio Abate del fuoco, mentre sabato 21 si terrà Immagini in legno. Sant’Antonio Abate e il suo maialino. Momenti d’arte. Il venerdì un’ora al Museo L’obiettivo della rassegna, giunta al quinto appuntamento, è quello di offrire occasioni di brevi approfondimenti tematici su alcune opere e aspetti del ricco patrimonio delle collezioni civiche. Gli operatori della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova, che gestisce il servizio e che da anni si occupa nell’ambito dei beni storici artistici di divulgazione e di didattica, accompagneranno i visitatori alla scoperta di personalità, pregiate tecniche artistiche. L’appuntamento di venerdì alle ore 17,30 è intitolato Immagini in legno. Sant’Antonio Abate del fuoco ed è dedicato ad alcune delle più interessanti e curiose sculture in legno esposte in Pinacoteca, tra cui una in particolare che sarà il fulcro di questa visita tematica: la statua rappresentante Sant’Antonio abate, eremita egiziano considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati. Ingresso e approfondimento tematico: 2,50 euro a persona. Non è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0142.444249 – 444309 E-mail museo@comune.casale-monferrato.al.it Gioca con l’arte. Il sabato guarda e crea al Museo VIA CAVOUR, 5 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – C.F. 00172340069 www.comune.casale-monferrato.al.it/museo​La rassegna intende offrire ai ragazzi (da 6 a 10 anni) brevi occasioni di approfondimento su alcune opere del ricco patrimonio delle collezioni civiche, seguiti da laboratori didattici tematici. Questi percorsi si propongono di avvicinare i giovani alle collezioni museali in maniera attiva e coinvolgente mediante il supporto di personale specializzato della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova. È fondamentale, infatti, l’attività di mediazione dell’operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. A completamento della visita si terrà un’attività di laboratorio, in cui si potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l’esperienza museale diventa così ricca di signicato. L’appuntamento di sabato 21 dicembre avrà il titolo Immagini in legno. Sant’Antonio Abate e il suo maialino e anche in questo caso sarà dedicato a una delle sculture più interessanti esposte in Pinacoteca; il Sant’Antonio abate rappresentato con uno dei suoi attributi iconografici più famosi, il maialino. Il laboratorio sarà un’ occasione per imparare a conoscere il mondo antico della scultura in legno e familiarizzare con gli attrezzi e la gestualità scultorea. Ingresso, approfondimento e laboratorio didattico: 3,50 euro a ragazzo. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0142.444249 – 444309 E-mail. museo@comune.casale-monferrato.al.it Info: www.c omune.casale-monferrato.al.it/museo Con questo incontro, ultimo di cinque, si conclude il primo nucleo