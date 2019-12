Venerdì 20 Dicembre 2019 alle ore 21,00, presso la Sala Romita del Comune di Tortona,in corso Alessandria n. 62 Rifondazione Comunicta organizza un incontro con il Dottor Edoardo Bai sul tema “ Smaltimento rifiuti, ma gli inceneritori servono davvero?”

Il dottor Edoardo Bai , medico del lavoro, fa parte del comitato scientifico di Legambiente e di ISDE (Medici per l’ambiente). Già Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL di Melegnano, ha fatto molte perizie, fra cui quella sul polo chimico di Marghera, Me. Do. Cart. Mantova e altre.

Attualmente si occupa principalmente di amianto (lavoratori affetti da mesotelioma).

Sarà a Tortona per spiegare quali potrebbero essere i rischi di avere nella nostra zona un termovalorizzatore (inceneritore) che immette grosse quantità di diossina (cancerogena) nell’atmosfera.