Non tutti i “poveri” sono uguali e non tutti – forse – hanno veramente bisogno di aiuto, anzi.

Questo emerge dalla lettera che pubblichiamo di seguito, scritta da un noto tortonese, stimato lettore di Oggi Cronaca che è stato – suo malgrado – testimone di un episodio che non può non indurre alla riflessione e aprire forti interrogativi sul fatto di dare denaro a chi chiede l’elemosina e sulla necessità, da parte di chi è preposto a porre fine all’accattonaggio molesto.

LA LETTERA

Caro Direttore,

la presente per segnalare un fatto che mi ha lasciato di stucco, basito!!!

Sabato 14 Dicembre, alle ore 20:30 circa, mi recavo alla SNAI di Tortona per prelevare un mio caro amico per poi andare a cena insieme, come ogni sabato.

Entrando ho visto, comodamente seduto di fronte ad una macchinetta per fare le scommesse (perdoni la mia ignoranza in materia ma non so come si chiamano), un uomo di colore che faceva scommesse e con in mano una rigogliosa mazzetta di banconote da 20 euro di taglio. Lei, caro Direttore, giustamente, mi dirà “Scommettere non è un reato ed ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole”. Giusto. Giustissimo! Ma se le dicessi che questo nerello, dedito alle scommesse, è anche solito a chiedere l’elemosina ogni giorno sotto i portici ed, alla domenica, pure fuori dalle Chiese e al Cimitero? Ora, Direttore, mi dà la stessa risposta?

Avrei voluto fare delle foto…ma mi sono trattenuto perché non so se è consentito farle e soprattutto pubblicarle. Nell’incertezza, ho evitato.

Vede, caro Direttore, le parla uno che ha sempre teso una mano in aiuto di chi ne avesse bisogno. Non solo economicamente ma anche materialmente. Ma in questo caso sono rimasto schifato! La carità viene spesa nei centri scommesse! Questo non è chiedere aiuto! Questo è prendere per i fondelli quelle persone che, in questo mondo molto cambiato, tendono ancora una mano in aiuto a chi ha bisogno.

Questa denuncia che ho fatto, spero sia considerata oggetto di riflessione sotto molti aspetti.

Colgo l’occasione per porre a Lei, al Suo giornale e a tutti i lettori e concittadini i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

Cordiali Saluti.

Pier Paolo Liuzzo

PS: Cittadini! Non date più soldi a nessuno di queste persone! Intanto sempre nelle casse dell’AMS vanno a finire! Giocateli direttamente voi! Almeno così avrete scarse, molto scarse, probabilità di vincita!!!

QUESTA E’ IRONIA (ci tengo a precisarlo)!!! NON GIOCATE!!! IO VINCO SEMPRE PERCHE’ NON GIOCO!!!!!