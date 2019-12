Ricerca per:

Nella mattinata odierna, presso la sede della Compagnia di Sanremo, i Carabinieri hanno partecipato ad una donazione volontaria di sangue organizzata dal Comandante unitamente alla F.I.D.A.S. – Sezione di Sanremo. Diversi militari, provenienti anche dalle Stazioni distaccate, hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo il modulo di adesione per diventare donatori. Un gesto generoso ed altruistico che evidenzia lo spirito di sacrificio e il senso di vicinanza alla popolazione che da sempre caratterizzano il servizio dell’Arma e di ogni Carabiniere.

Un gesto per la vita: a Natale i Carabinieri di Sanremo donano il sangue