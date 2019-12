Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Un successo senza precedenti, quello registrato domenica nell’aula magna dell’Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” di Tortona dove la responsabile dell’Accademia Daniela Agostini, alla presenza del sindaco di Tortona Federico Chiodi e di Enzo Basilio di Gabbaantichità, ha dato il via agli aperitivi musicali con incasso devoluto al restauro degli affreschi del salone.

Tutto esaurito per il primo Aperitivo musicale dell’Accademia Lorenzo Perosi di Tortona