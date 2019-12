Ricerca per:

“Voglio ricordare – dice Sabrina Lenzi – che, oltre a questo importante premio internazionale, nello stesso week end o (28 e 29 novembre) Stefano Scalise, raffinato talento e dotato di importanti mezzi tecnici, ha anche vinto il terzo premio come solista eseguendo musiche di Bach e Schumann.”

Una conquista per la rinnovata immagine della Accademia Perosi.

Grande soddisfazione per lì’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona: Stefano Scalise, 17 anni, proveniente da Firenze e allievo di Sabrina Lanzi, docente di pianoforte presso l Accademia Perosi a Tortona e quindi allievo dell’Accademia di Tortona, ha vinto il primo premio assoluto nella categoria B (fino ai 35 anni) di Pianoforte ed orchestra presso il prestigioso Concorso europeo di Moncalieri.