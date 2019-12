I Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto in flagranza di reato T.S., 35enne operaio rumeno con precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile del tentato furto aggravato da un noto punto vendita del Designer OUTLET di due giubbotti del valore di più di due mila euro. L’uomo è stato fermato con una borsa schermata, con all’interno i due capi d’abbigliamento occultati, ancora provvisti delle placche antitaccheggio. Condotto presso la Compagnia di Novi Ligure per i rilievi del caso, è stato trattenuto per due giorni nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima che si terrà presso il Tribunale di Alessandria, dove dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato mediante l’uso fraudolento della borsa schermata