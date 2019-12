Per rendere una persona con disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio il più indipendente e autonoma possibile si possono sfruttare tecnologie meccaniche, elettroniche, informatiche e utilizzare sistemi di automazione e domotica. In particolare per le tecnologie utilizzate per il controllo dell’ambiente vi è la possibilità di acquisto dei meccanismi con IVA al 4%.

Tra queste tecnologie rientrano l’automazione per l’apertura automatica di porte e finestre, i telecomandi per governare diverse funzioni nella casa (accensione luci, azionamento caldaia, etc.), meccanismi di sollevamento che possono essere installati a tapparelle, alle aste appendiabiti degli armadi, ai pensili di una cucina o a un piano di lavoro per regolarne l’altezza.

Inoltre vi sono isussidi tecnici e informatici quali computer, smartphone, tablet, di comune utilizzo rivolti a facilitare l’autosufficienza, la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura, per questi prodotti si applica sia la Legge 104 art. 3 comma 1 che art. 3 comma 3.

Per fruire dell’aliquota agevolata la persona deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

specifico certificato rilasciato dal medico specialista dell’ASL (lo specialista che segue la persona per la sua patologia), o il medico di famiglia solo per i sussidi tecnici informatici, dal quale risulti il collegamento funzionale tra lo specifico handicap e il sussidio;

copia della Legge 104 attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale e il carattere permanente della stessa.

Sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e all’acquisto di sussidi tecnici e informatici per le persone con disabilità si applica la detrazione del 19% (con il Modello 730 si dovrà presentare lo scontrino e la copia del certificato medico consegnata al negoziante al momento dell’acquisto).

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91