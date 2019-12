I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria hanno tratto in arresto T.A., cittadino albanese 32enne latitante dal 2010. L’uomo, senza fissa dimora e già noto ai Carabinieri, è stato controllato insieme a un connazionale nel corso della notte in piazza Santo Stefano di Alessandria e trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente, motivo per cui è stato segnalato alla locale Prefettura. Accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, è emerso che a carico del 32enne erano presenti nella Banca Dati Forze di Polizia un alias e un ordine di cattura emesso nel 2009 dal Tribunale di La Spezia per il reato di traffico di sostanza stupefacente nell’area del levante ligure. L’ordine di cattura era stato emesso a carico del 32enne e di altri undici soggetti coinvolti a vario titolo in un traffico illecito di ingenti quantità di cocaina, emerso nell’ambito di una vasta indagine, convenzionalmente denominata “Operazione Polaris”, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di La Spezia a cavallo degli anni 2008 e 2009. Il predetto Tribunale, in oltre, nel gennaio 2010 aveva dichiarato lo stato di latitanza del 32enne, ritenendo che si fosse sottratto volontariamente all’esecuzione del provvedimento di custodia cautelare emesso nel dicembre 2009. Arrestato, è stato associato alla casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.