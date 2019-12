La presentazione del libro “Cacao e Cioccolato e affini “ (edizione PVI 2019) organizzata dalla Pro Loco di Novi ligure sabato 7 dicembre alle 10 e 30 nell’ambito del programma della manifestazione Torre di Carta del Comune di Novi non poteva avere migliore collocazione della Fiera Dolci terre di Novi. Infatti sarà l’occasione per conoscere uno dei maggiori interpreti e consulenti al mondo del mondo del cioccolato, guarda caso nato e cresciuto professionalmente al suo esordio a Novi, Ernesto Carrega docente dell’Università La Cattolica di Piacenza in “Tecnologie delle industrie dolciarie” per la quale ha sfornato in questi giorni questo interessante manuale.

Un incontro adatto agli esperti ed addetti del settore dolciario ma anche una finestra aperta sulla carriera di un novese cresciuto nelle industrie tradizionali del cioccolato del nostro territorio divenuto punto di riferimento per molte aziende al mondo che si avvalgono della sua esperienza. Da responsabile del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo della Novi SPA, alle consulenze per la Pernigotti fino alla Perfetti, al ruolo di CEO delle migliori società di consulenza alimentare italiane tuttora in giro per il mondo a dispensare la sua profonda esperienza nell’ambito del cioccolato Tino Carrega raccoglie in quest’opera una serie di suggerimenti per l’industria dolciaria.

“ A dire il vero – ha dichiarato l’autore in riguardo ad alcuni passaggi gli esperti del settore troveranno anche quelle che potremo dire banalità, ma per gli studenti che ne faranno uso e per gli artigiani del settore alle prime armi era necessario partire dai primi passi, per il resto lo considero un buon percorso adatto al mondo artigianale ed all’industria medio piccola”