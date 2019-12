L’appuntamento letterario è sicuramente importante. parliamo della presentazione del libro di Marco Candida “Incendio nel bosco” un romanzo sulla collera e sulla rabbia distruttiva, rabbia che da sempre caratterizza la nostra specie.”

Il nuovo romanzo verrà illustrato in un dibattito alla presenza del Sindaco Federico Chiodi e dei giornalisti Angelo Bottiroli direttore del quotidiano online Oggi Cronaca e Maria Teresa Marchese giornalista del quotidiano “la stampa” mercoledì 18 dicembre, ore 18 presso la Biblioteca civica “Tommaso De Ocheda” in via Ammiraglio Mirabello a Tortona.

Questo romanzo è soprattutto un romanzo sull’uccisione della bellezza nei nostri territori e sulla realtà drammatica del fenomeno degli incendi boschivi, con realismo e assoluta aderenza a fatti che conosciamo dalle cronache. In un flusso quasi ininterrotto di parole, la vicenda prende inizio con la descrizione di un incendio in un bosco sul Monte Argentea nell’Appennino ligure. Danni alla vegetazione, agli insetti, e agli animali, per arrivare ai due protagonisti della storia. Si trovano nel bosco per un picnic: Rosa e Fiore. Fiore e Rosa sono amanti. Si trovano in un bosco che, benché parco aperto al pubblico, è di proprietà di Silvano, il marito di Rosa. Rosa e Fiore riusciranno a sfuggire a un incendio voracissimo che nulla sembra voler risparmiare?