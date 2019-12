Ricerca per:

I carabinieri di Arquata Scrivia sono intervenuti sul posto effettuando i rilievi del sinistro stradale e, successivamente, hanno accertato che i tre minori avevano asportato l’auto senza il consenso del proprietario. Il minore conducente è stato sanzionato per guida senza patente e, con i suoi due amici, dovrà rispondere del reato di furto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

A Bosio tre minori dell’età compresa tra 14 e 15 anni, dopo aver asportato con una futile scusa le chiavi dell’autovettura di un loro amico maggiorenne che si trovava regolarmente parcheggiata, sono stati rintracciati dai Carabinieri e denunciati per furto aggravato. Saliti a bordo dell’auto, avevano percorso poco più di mezzo chilometro andando a collidere con un’altra autovettura regolarmente parcheggiata sulla carreggiata.