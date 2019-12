Lui è Davide Grillo e a Tortona lo conoscono in tanti. Non solo perché da carabiniere arrestò la “Banda dei sassi” che uccise Maria Leitizia Berdini, ma perché dopo un po’ di anni, decise di lasciare l’Arma per fondare l’Unità Gamma, il servizio di Vigilanza privata che è subito andato agli onori della cronaca per le tecniche innovative che usava sia sotto l’aspetto della vigilanza privata sia per i moderni mezzi tecnologici che usava per l’attività investigativa.

Tantissimi sono stati, in questi anni, i furti sventati a Tortona e dintorni grazie all’Unità Gamma e se la situazione sembra leggermente migliorata rispetto al passato un po’ lo si deve anche a lui e ai suoi uomini.

Davide Grillo, forse meglio di altri soggetti privati ha il polso della situazione ed ecco perché con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, periodo in cui tradizionalmente si registra un’impennata di furti, abbiamo deciso di contattarlo per una piccola intervista.

Davide, sai dirci com’è la situazione ultimamente per quanto riguarda i furti a Tortona e nel Tortonese?

Buongiorno Direttore, al momento sembrerebbe abbastanza tranquilla sotto l’aspetto dei furti, ma non abbassiamo mai la guardia.

Da quando hai fondato l’Unità Gamma vi siete sempre più specializzati nello sventare furti grazie ai vostri sistemi di controllo e alla presenza costante di agenti, credo sia un ottimo sistema vero?

La mia azienda è specializzata in sistemi di videosorveglianza avanzata e impianti antintrusione all’avanguardia. Sicuramente entrambe le cose devono avere una Sala Operativa che controlla H/24 e monitora tutti i sistemi, altrimenti non ha senso. Bisogna dire che sempre più persone investono nella sicurezza propria e dei propri famigliari.

Fra i tanti furti sventati da Unità gamma, quale pensi sia stato quello più eclatante ?

Ogni furto sventato per noi è un punto importante. Le famiglie a cui siamo riusciti a sventare un furto rimangono sempre nel nostro cuore. Sicuramente però ad oggi il più importante è una sventata rapina in villa dove il nostro agente di notte notava un’autovettura con 4 persone incappucciate intente a scavalcare la recinzione e avvertendo ovviamente le forze dell’ordine unitamente riuscivano appunto a sventarla.

I clienti, aziende e privati da quando hanno adottato i vostri sistemi sono più tranquilli, ma c’è qualcuno che ti ha detto qualcosa che ti ha fatto particolarmente piacere?

Sa Direttore fortunatamente i nostri clienti dopo qualche periodo che utilizzano i nostri sistemi diventano per così dire amici, sanno che c’è qualcuno che sorveglia le loro abitazioni e i propri cari e diventiamo per così dire “di famiglia”. Moltissime cose ci fanno piacere che ci dicono i nostri clienti, ma una su tutte è stato un Natale di qualche anno fa dove un cliente ci ha portato una torta con su scritto ” ai nostri angeli custodi “. Molto bello.

Quanto credi sia importante difendere i propri beni?

Considerata l’enorme crescita che ha avuto la mia azienda penso che sia diventato “un bene primario” difendere i propri beni. Purtroppo e lo leggiamo tutti i giorni, la criminalità incalza e le istituzioni fanno quello che possono. Sarebbe bello una rivalutazione delle nostre aziende sotto un profilo giuridico più adeguato. Purtroppo i nostri uomini hanno solo doveri e pochi diritti, ma penso che ben presto qualcosa dovrà per forza cambiare. Il privato investe per stare al passo con i tempi e sicuramente questo porta beneficio più che nel pubblico., ma i nostri uomini che rischiano ogni giorno la vita devono avere più garanzie.

Quali sono i metodi migliori per farlo?

Sicuramente dotarsi di sistemi tecnologicamente all’avanguardia. Esistono e il meglio costa, ma d’altronde cosa non costa oggi. Investire sulla sicurezza, mettere la propria sicurezza nelle mani di persone qualificate, preparate e adeguate ritengo che non abbia prezzo.

Quindi è giusto spendere anche qualcosa in più ma spendere bene ed essere sicuri che i ladri stiano lontani?

Bisogna spendere il giusto. Inutile spendere e proteggersi come Fort Knox, ci sono sistemi per tutte le tasche, ma ripeto bisogna farsi controllare da una Sala Operativa se no non ha senso.

Voi lavorate anche soprattutto fuori zona, e per grandi clienti oltre che per i privati, è vero?

Noi lavoriamo dove ci viene richiesto su tutto il territorio Nazionale. Abbiamo grossi gruppi che hanno affidato a noi la sicurezza. Oggi sempre di più le persone, privati e imprenditori fanno molta attenzione a chi affidarsi e noi, almeno per il momento, diciamo che sulla piazza abbiamo un buon risultato e un buon nome.