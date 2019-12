Riparte anche in Piemonte il programma Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione a sostegno dei giovani (età compresa tra i 15 e i 29 anni) che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. I Centri per l’impiego del Piemonte e una rete di Agenzie accreditate per il lavoro sono pronti ad accogliere i giovani per l’attivazione di specifici servizi: Orientamento specialistico , per analizzare esigenze e definire gli obiettivi professionali da raggiungere. Identificazione e validazione delle competenze , per ricostruire le esperienze più significative maturate e tradurle in competenze spendibili nel mercato del lavoro. Accompagnamento al lavoro , attività di incrocio tra domanda e offerta specifica sul profilo di ogni candidato, tra le imprese del territorio, e supporta nella prima fase di inserimento e definizione del contratto di lavoro più appropriato. Inserimento in tirocinio extracurricolare , promozione e inserimento in impresa attraverso tirocini di 6 mesi, a tempo pieno. Per aderire al portale nazionale della Garanzia Giovani bisogna registrarsi e iscriversi al programma dal sito: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani Prima di procedere con l’adesione è necessario procurarsi le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale)