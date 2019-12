Secondo week di avvicinamento alle feste natalizie e seconda tornata di manifestazioni organizzate dal Comune di Tortona che cerca di fa rivivere in tutti i cittadini quello spirito natalizio che avevamo da bambini quando a Natale era tutto magico.

Per questo fine settimana diverse sono le manifestazioni in programma a Tortona: oltre all’apertura del museo diocesano dalle 15,30 alle 18 dove si può vedere una rassegna di presepi artistici, a palazzo Guidobono c’è la mostra delle bambole inaugurata oggi.

Sempre oggi in corso Montebello è stato inaugurato il villaggio di Babbo Natale per imbucare le letterine dei bambini che rimarrà aperto fino al 27 dicembre.

Questi invece gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Sabato 14 dicembre

– dalle ore 15:30 centro città L’invasione degli elfi magici (in replica il 21 dicembre)

– ore 17 piazza Arzano inaugurazione Presepe Monumentale a cura Associazione Peppino Sarina

Domenica 15 dicembre

– dalle ore 15:30 centro città La grande caccia al tesoro degli elfi con ricchi premi – mappa

– ore 20:45 Basilica Santuario Madonna della Guardia Et Verbum caro factum est, et habitavit in novis parola e suoni in preparazione del Santo Natale